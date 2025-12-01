Сбор для ребенка из Гродно закрыт арестованными средствами тративших пожертвования блогеров

В ведомстве напомнили, что на лечение маленького гродненца собирала вся страна. Белорусы организовывали благотворительные акции, розыгрыши, ярмарки, жертвовали личные средства. Однако большие суммы оказались испытанием для некоторых блогеров из Гродно, о задержании которых сообщалось ранее (подробнее мы писали здесь).