Сбор для ребенка из Гродно закрыт арестованными средствами тративших пожертвования блогеров

Сбор для ребенка из Гродно закрыт средствами тративших пожертвования блогеров. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
«Сбор для Вани Стеценко закрыт!» — уточнили в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на лечение маленького гродненца собирала вся страна. Белорусы организовывали благотворительные акции, розыгрыши, ярмарки, жертвовали личные средства. Однако большие суммы оказались испытанием для некоторых блогеров из Гродно, о задержании которых сообщалось ранее (подробнее мы писали здесь).
В СК заметили, что блогеры, начав, с благих намерений, решили «жить красиво» за счет пожертвований: покупали дорогие автомобили, элитное жилье и отдыхали за границей (подробности обнародовали ранее в Министерстве внутренних дел).
«Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и руководства Гродненской области разрешен вопрос о перечислении недостающей суммы из арестованных средств подозреваемых», — заметили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
И обратили внимание, что расследование уголовного дела продолжается.
Кстати, белорусский певец Петр Елфимов проведет благотворительный интернет-стрим — вот для чего.
Тем временем «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.
Ранее мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 января 2026 года в связи с ростом базовой величины до 45 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.