Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристические продукты Краснодарского края представили на выставке в Дохе

Их презентовали на стенде Discover Russia, который объединил 10 регионов и 14 компаний-партнеров.

Новые инициативы и турпродукты Краснодарского края для стран Персидского залива представили на объединенном российском стенде Discover Russia на международной выставке Qatar Travel Mart, которая прошла в Дохе (Катар), сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Поездка была организована в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Участники выставки продемонстрировали последние тенденции в области туризма, бизнеса, культуры и досуга.

«Туризм — одно из ключевых направлений сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами. Турпоток из стран Персидского залива в Краснодарский край стабильно растет. В рамках участия в Qatar Travel Mart представители отрасли региона наладили партнерские отношения для дальнейшего продвижения курортов Краснодарского края на ближневосточном рынке. Мы обеспечили качественную презентацию туристических возможностей, провели переговоры с представителями компаний и органов власти Катара по взаимному продвижению турпродуктов», — рассказала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Инна Петухова.

Центр стратегических разработок на стенде национального туристического бренда Discover Russia объединил 10 российских регионов и 14 компаний-партнеров, которые подготовили специальные туристические предложения для участников выставки. За дни работы было проведено несколько сотен деловых встреч в формате B2B с катарскими и ближневосточными туроператорами.

Напомним, в Краснодарском крае действуют три воздушные гавани — в Сочи, Краснодаре и Геленджике. В регионе продолжается сотрудничество с иностранными авиакомпаниями. Так, в этом году аэропорт Сочи принял рейсы 6 новых перевозчиков из ОАЭ, Кувейта, Египта и Узбекистана.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.