В Губахе Пермского края отремонтировали театр «Доминанта»

Камерный театр «Доминанта» отремонтировали в городе Губахе Пермского края в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
В театре обновили системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Также специалисты отремонтировали большой и малый залы, вестибюль, гардероб, лестничные клетки и помещения для персонала. Кроме того, были проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и организована доступная среда для маломобильных посетителей. В 2026 году преображение театра будет продолжено.
Напомним, «Доминанта» прошла конкурсный отбор Министерства культуры РФ в ходе реализации нацпроекта «Семья» по направлению «Модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности» в 2025—2026 годах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.