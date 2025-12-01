В Губахе Пермского края отремонтировали театр «Доминанта»

В театре обновили системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Также специалисты отремонтировали большой и малый залы, вестибюль, гардероб, лестничные клетки и помещения для персонала. Кроме того, были проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и организована доступная среда для маломобильных посетителей. В 2026 году преображение театра будет продолжено.