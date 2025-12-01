Ричмонд
«Белавиа» возобновила чартеры из Бреста в египетский Шарм-эш-Шейх

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» возобновила чартерную программу из Бреста в Египет. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

«Сегодня из Бреста отправился первый (после четырехлетнего перерыва) рейс в Шарм-эш-Шейх. И сразу с 100%-ной загрузкой. Все 189 мест на Boeing 737−800 заняты пассажирами, которые летят из холодного декабря в летний уют», — рассказали в «Белавиа».

Консолидатором рейса выступает туроператор «АэроБелСервис».

Ранее, 22 ноября, также возобновились чартерные рейсы из Могилева в Шарм-эш-Шейх после почти пятилетнего перерыва. -0-