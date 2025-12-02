В центре Казани начали работу роботы-курьеры

В Вахитовском районе и центре Казани стартовал пилотный проект по роботизированной доставке товаров. Компактные роверы начали обслуживать заказы жителей исторического центра города, сообщили в министерстве цифрового развития Татарстана.
Для получения доставки с помощью робота достаточно выбрать соответствующий вариант в мобильном приложении сервиса. Устройства способны перевозить до 20 килограммов груза в специальном отсеке и работают целый день без подзарядки, развивая скорость, сопоставимую с быстрым шагом человека.
Проект реализуется при поддержке городских властей. Уже в декабре зона обслуживания расширится до окрестностей улицы Маяковского.
Ранее мэр города Ильсур Метшин отметил, что внедрение высокотехнологичных сервисов соответствует концепции «умного города» и способствует повышению комфорта жителей.