Татьяна Михалкова впервые пришла на каток с внучкой

Татьяна Михалкова появилась на мероприятии на катке с 14-летней внучкой Ниной. Девушка- дочка Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили. По словам Татьяны Евгеньевны, в этот вечер она ждала ещё появления внучки Наташи и правнука Миши. Как шутила гостья, у неё столько родственников, что она уже начала путаться. Смотрите видео.