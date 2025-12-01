Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Михалкова впервые пришла на каток с внучкой

Татьяна Михалкова появилась на мероприятии на катке с 14-летней внучкой Ниной. Девушка- дочка Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили. По словам Татьяны Евгеньевны, в этот вечер она ждала ещё появления внучки Наташи и правнука Миши. Как шутила гостья, у неё столько родственников, что она уже начала путаться. Смотрите видео.

Татьяна Михалкова появилась на мероприятии на катке с 14-летней внучкой Ниной. Девушка — дочка Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили. По словам Татьяны Евгеньевны, в этот вечер она ждала ещё появления внучки Наташи и правнука Миши. Как шутила гостья, у неё столько родственников, что она уже начала путаться. Смотрите видео.