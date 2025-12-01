Астроном из США предложил искать следы темной материи на поверхности Ганимеда

Данные кратеры и выбросы будут обладать принципиально иной формой и составом, чем следы падений астероидов на Ганимед. Это позволит выявлять их при помощи камер зондов JUICE и «Европа-Клипер», которые были выведены в космос в последние два года и которые прибудут в систему Юпитера в 2030 и 2031 году. Обе эти миссии будут изучать Ганимед, что сделает полученные ими данные интересными не только для поисков возможных следов внеземной жизни, но и темной материи, подытожил Дерокко.