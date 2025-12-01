Ричмонд
СМИ: беспилотник с территории Литвы был начинен по последнему слову техники

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотник с территории Литвы был начинен по последнему слову техники. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.

Эйсмонт: Президент Беларуси проинформирован об инциденте с литовским дроном и дал необходимые указания Эйсмонт про инцидент с литовским дроном: однажды выстрелив себе в ногу, они стреляют уже себе между ног.

Упавший беспилотник обнаружили 30 ноября в Гродно. Обломки хорошо давали представление об аппарате. Размах крыла БПЛА самолетного типа — 1,5 м. В длину он был 91 см, в высоту — 30 см, ширина — 8,5 см. По сути, неприметный карликовый разведчик.

При осмотре выяснилось, что дрон начинен по последнему слову техники: навигационное оборудование, видеокамера, две карты памяти на 32 гигабайта.

МИД Беларуси заявил протест в связи с нарушением госграницы беспилотником с территории Литвы В упавшем в Гродно беспилотнике из Литвы находилась экстремистская продукция.

Расшифровка данных показала, что полет длился 2 часа 42 минуты. Точка старта — литовская территория, окрестности населенного пункта Капчяместис.

«То есть дрон должен был, пролетев над Гродно, уйти в Польшу, взять курс в сторону Германии, однако над польским городом Быдгощ беспилотник должен был развернуться и лететь обратно, в сторону Гродно, снова пересечь польско-белорусскую границу и из Гродно вернуться обратно в Литву», — отметили в эфире.

Сейчас с данными беспилотника работают следователи. -0-

Фото МВД.

