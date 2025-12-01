Причиной нервного тика у ребенка могут стать взрослые: невролог раскрыл подробности

Главной причиной появления нервных тиков у детей чаще всего является неочевидный, идиопатический фактор, однако стрессовые ситуации, такие как развод родителей, также могут их спровоцировать. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Парфенов в беседе с «Газетой.Ru».
Тики представляют собой непроизвольные и повторяющиеся сокращения мышц, похожие на обычные движения. Они могут быть двигательными, например, моргание или подергивание плечом, а также вокальными — от простого покашливания до выкрикивания слов.
Как отметил Владимир Парфенов, эта проблема в основном характерна для детей, она обычно проявляется в возрасте до 12 лет. Часто тики сочетаются с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также с различными эмоциональными нарушениями.
Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев тики не связаны с серьёзными поражениями мозга. Однако они могут быть вызваны психологическими факторами, такими как семейные конфликты или начало школьного обучения, а также переутомлением.
Врач также обратил внимание на влияние современных технологий, отметив, что чрезмерное увлечение гаджетами и стресс от компьютерных игр могут способствовать появлению тиков у ребёнка.
