Причиной нервного тика у ребенка могут стать взрослые: невролог раскрыл подробности

Невролог Парфенов: Семейные конфликты могут спровоцировать тики у ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Главной причиной появления нервных тиков у детей чаще всего является неочевидный, идиопатический фактор, однако стрессовые ситуации, такие как развод родителей, также могут их спровоцировать. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Парфенов в беседе с «Газетой.Ru».

Тики представляют собой непроизвольные и повторяющиеся сокращения мышц, похожие на обычные движения. Они могут быть двигательными, например, моргание или подергивание плечом, а также вокальными — от простого покашливания до выкрикивания слов.

Как отметил Владимир Парфенов, эта проблема в основном характерна для детей, она обычно проявляется в возрасте до 12 лет. Часто тики сочетаются с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также с различными эмоциональными нарушениями.

Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев тики не связаны с серьёзными поражениями мозга. Однако они могут быть вызваны психологическими факторами, такими как семейные конфликты или начало школьного обучения, а также переутомлением.

Врач также обратил внимание на влияние современных технологий, отметив, что чрезмерное увлечение гаджетами и стресс от компьютерных игр могут способствовать появлению тиков у ребёнка.

Осенью дети также подвержены риску заболевания пневмонией. Это острое воспаление легких, опасное своими осложнениями. Как сообщила врач-терапевт Светлана Бурнацкая, наибольшему риску сейчас подвержены дети и пожилые люди. Её слова приводит 360.ru.