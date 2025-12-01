Ричмонд
В России стала доступна инновационная терапия синдрома Хантера

Инновационная терапия синдрома Хантера применили на 3-летнем ребенке.

Источник: Аргументы и факты

В России стартовала инновационная терапия мукополисахаридоза II типа (синдром Хантера), РФ стала одной из первых стран в мире с доступом к ней, сообщает фонд «Круг добра».

«Необходимый для терапии заболевания фермент, расщепляющий сложные углеводы, теперь доставляется непосредственно в желудочки головного мозга. Это дает новую надежду семьям, где растут дети с тяжелой формой заболевания», — сказано в публикации.

Терапию уже применили на 3-летнем ребенке — ему установили порт-систему в головной мозг и ввели лекарство идурсульфаза бета.

Отметим, синдром Хантера является генетическим заболеванием. При нем может наблюдаться, в частности, задержка роста, а также деформация костно-суставного аппарата и отсталость в умственном развитии.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали оригинальный препарат для лечения синдрома Хантера.