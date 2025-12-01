Предпринимателей Татарстана приглашают поучаствовать в ярмарке в Петербурге

Самозанятые и предприниматели Республики Татарстан смогут принять участие в ярмарке «Новогодний подарок», которая состоится с 11 по 14 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном министерстве экономики. Поездка будет организована при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».