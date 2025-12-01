Предпринимателей Татарстана приглашают поучаствовать в ярмарке в Петербурге

Самозанятые и предприниматели Республики Татарстан смогут принять участие в ярмарке «Новогодний подарок», которая состоится с 11 по 14 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном министерстве экономики. Поездка будет организована при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На выставке, которая будет проходить в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», желающие смогут презентовать свою продукцию широкой аудитории, что станет отличной возможностью заявить о себе, привлечь новых покупателей и расширить рынки сбыта.
Участники представят одежду, обувь, изделия из меха, новогодние товары, ювелирные изделия, продукты питания и многое другое.
Для того чтобы присоединиться к ярмарке, необходимо оставить заявку по ссылке или позвонить по номеру Единого контактного центра: 8 (843) 524−90−90.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.