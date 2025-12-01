Жителей Петербурга предупредили о возможных сбоях связи и мобильного интернета

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможном ухудшении качества связи и мобильного интернета на территории города. Об этом сообщил комитет по информатизации и связи Северной столицы.
«На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.
Представители комитета уточнили, что сбои в работе мобильного интернета связаны с принятыми в городе мерами, необходимыми для обеспечения безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе беспилотников в регионе. Около 4:51 по мск на территории области была объявлена опасность атаки БПЛА, в течение нескольких часов работала система противовоздушной обороны.