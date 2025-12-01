Истребители НАТО проведут тренировочные полеты вблизи российской границы

Истребители стран-членов НАТО проведут серию тренировочных полетов в небе Эстонии на этой неделе, передает эстонская телерадиокомпания ERR.
«На этой неделе, с 1 по 7 декабря, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах», — сообщают авторы статьи.
По информации телерадиокомпании, серия тренировочных полетов пройдет в координации с местной службой управления гражданской авиацией.
Ранее сообщалось, что в Балтийском море проходят учения стран НАТО под руководством военно-морских сил Финляндии с участием почти 5 тыс. военных и 20 кораблей.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше