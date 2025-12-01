Более 4 лет копят жители Ростовской области на первый взнос по ипотеке

В лидерах рейтинга находятся Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, там на первый взнос собирают менее двух лет. Самый длительный период накопления — девять лет — зафиксировали в Чеченской Республике и Республике Дагестан. В среднем по России первый взнос копят примерно 3,5 года.