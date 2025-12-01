Более 4 лет копят жители Ростовской области на первый взнос по ипотеке

Ростовская область заняла 66 место в России по сроку, который в среднем требуется семьям для накопления на первый ипотечный взнос. Рейтинг представлен на сайте РИА Новости.
Оказалось, что на первый взнос по ипотеке на Дону копят 4,23 года, а средняя сумма платежа составляет 1,73 млн рублей.
В лидерах рейтинга находятся Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, там на первый взнос собирают менее двух лет. Самый длительный период накопления — девять лет — зафиксировали в Чеченской Республике и Республике Дагестан. В среднем по России первый взнос копят примерно 3,5 года.
При составлении рейтинга эксперты смоделировали ситуацию для семьи из двух работающих взрослых и одного ребенка. В расчет бралась медианная зарплата в период с сентября 2024 по сентябрь 2025 года. Предполагалось, что семья ежемесячно откладывает половину свободных доходов, то есть сумму зарплат за вычетом прожиточных минимумов.
