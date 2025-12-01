Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в Новый год

С вечера 1 декабря до 21:00 2 декабря в столице ожидается сильный туман, пишет «Российская газета». В связи с этим снизится видимость на дорогах до 200−700 метров. В комплексе городского хозяйства и в главном управлении МЧС по Подмосковью призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность.