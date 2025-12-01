Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в Новый год

Новый год в Москве ожидается аномально теплым. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».
По его словам, теплая ноябрьская погода продержится в столице до конца недели с температурами на 3−5 градусов выше нормы. Декабрь в целом также прогнозируется теплее обычного.
Синоптик отметил, что снег возможен только после 10 декабря, а новогодняя ночь будет теплой.
С вечера 1 декабря до 21:00 2 декабря в столице ожидается сильный туман, пишет «Российская газета». В связи с этим снизится видимость на дорогах до 200−700 метров. В комплексе городского хозяйства и в главном управлении МЧС по Подмосковью призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
Ранее синоптик Александр Шувалов подтвердил информацию о том, что в Москве ожидается туманная погода на неделе.