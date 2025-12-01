Врач Ли посоветовал защищающее от простуд блюдо зимнего меню

Доктор Ву Чжэ Ли посоветовал включить в зимнее меню кимчи, поскольку она поможет укрепить иммунитет и защититься от простуд зимой. Об этом он и его коллеги узнали в результате исследования, во время которого одна группа добровольцев в течение трех месяцев употребляла кимчи, а другая — нет.