Врач Ли посоветовал защищающее от простуд блюдо зимнего меню

Доктор Ву Чжэ Ли посоветовал включить в зимнее меню кимчи, поскольку она поможет укрепить иммунитет и защититься от простуд зимой. Об этом он и его коллеги узнали в результате исследования, во время которого одна группа добровольцев в течение трех месяцев употребляла кимчи, а другая — нет.
После окончания эксперимента у всех его участников взяли образец крови для изучения иммунных реакций. Впоследствии оказалось, что у людей, включивших в рацион это корейское блюдо, клетки иммунитета гораздо лучше распознавали болезнетворные микроорганизмы и уничтожали их.
По словам Ли, это исследование демонстрирует, что регулярное употребление кимчи, как и других ферментированных продуктов, повышает способность иммунной системы бороться с бактериями и вирусами. Доктор выразил мнение, что положительный эффект появляется в связи с содержанием в этом блюде большого количества пробиотиков, улучшающих пищеварение и способствующих оздоровлению кишечника, передает Daily Mail.
Нутрициолог Екатерина Хандрюк рассказала, что красная икра богата высококачественным белком, необходимым для роста и восстановления тканей организма. Она уточнила, что в 100 граммах продукта содержится большое количество витаминов и минералов — витамины A, D, E, а также витамины группы B.