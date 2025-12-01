В подмосковной деревне Сапроново открыли школу на 1350 мест

Школу на 1350 мест открыли в деревне Сапроново Ленинского городского округа Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Развитие социальной инфраструктуры остается нашим приоритетом, особенно в активно развивающихся районах округа. Новые образовательные учреждения позволяют обеспечить доступность качественного образования для всех детей. Благодаря успешной реализации государственной программы и активному сотрудничеству с застройщиками, наш округ демонстрирует значительные успехи в формировании современной и комфортной среды для жизни граждан», — отметил глава городского округа Станислав Каторов.
Образовательное учреждение заработало на территории жилого комплекса «Римский». Также в сентябре этого года в округе открыли новую школу и образовательный центр «Старт» имени Ушинского на 2200 мест. Ввели в эксплуатацию четыре новых детских сада на 1045 мест. До конца года откроют еще два дошкольных учреждения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.