В подмосковной деревне Сапроново открыли школу на 1350 мест

Образовательное учреждение заработало на территории жилого комплекса «Римский». Также в сентябре этого года в округе открыли новую школу и образовательный центр «Старт» имени Ушинского на 2200 мест. Ввели в эксплуатацию четыре новых детских сада на 1045 мест. До конца года откроют еще два дошкольных учреждения.