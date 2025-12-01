Двухдневная рабочая неделя — мечта или кошмар: экономист рассказала о плюсах и минусах подобных изменений

Эксперт назвала возможные позитивные и негативные последствия сокращения рабочей недели до двух дней, о котором ранее заявил Билл Гейтс. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук Люзу Байгузину.
По мнению Байгузиной, такой формат может улучшить качество жизни за счет лучшего баланса между работой и личным временем. Кроме того, автоматизация рутинных задач способна повысить производительность, позволив людям сосредоточиться на творчестве.
Однако ключевым риском эксперт считает массовую безработицу, поскольку нейросети могут вытеснить людей из многих профессий. Особенно это коснется традиционных отраслей экономики.
Стоит отметить, что основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что к 2034 году работа два дня в неделю может стать нормой. Технологии возьмут на себя большую часть задач, что заставит общество переосмыслить роль человека в трудовом процессе.
В контексте обсуждения коротких рабочих периодов депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о предстоящем сокращенном графике. По ее словам, последняя неделя декабря 2025 года станет самой короткой.
Россияне будут трудиться только 29 и 30 декабря. Информацию об этом приводит 360.ru. Также в январе 2026 года количество рабочих дней составит 15 из 31. При этом на размере оклада сотрудников это изменение не отразится.