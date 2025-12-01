Россиянам напомнили об опасности пассивного курения

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин напомнил, что пассивное курение может быть не менее опасным, чем привычка самостоятельно выдыхать табачный дым. По его словам, находиться рядом с курящим человеком — значит подвергать организм тем же рискам. Об этом пишет RT.
«Человек, который стоит рядом, все то же самое в легкие загоняет. Может быть, в меньшей концентрации, но он находится там же. Человек, который не курит, но находится в курилке, фактически курит… И все то же, что характерно для сигаретного дыма, все так же характерно и для пассивного курения», — отметил медик.
Кондрахин отметил, что табачный дым напрямую связан с развитием рака легких, гортани, языка и других органов. Даже более низкая концентрация вредных веществ не делает пассивное курение безопасным. Они все равно оседают в организме и вызывают те же процессы, что и при активном курении.
Особенно уязвимы дети, подростки и пожилые люди, подчеркнул врач. Им сложнее справляться с токсичной нагрузкой.
Ранее в исследованиях отметили, что компания, в которой работают 15 курящих сотрудников, со средней частотой курения 4 раза в день по 5 минут, тратит впустую больше 200 тысяч рублей в месяц.