Совмин Беларуси назвал несчастные случаи, после которых не выплатят страховку. Это следует из постановления Совета министров № 660 от 21 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В Беларуси были изменены правила расследования несчастных случаев на производстве. Изменения также затронули части, когда случай признается непроизводственным и не влечет за собой страховых выплат. Так, к непроизводственным случаям в постановлении были отнесены несчастные случаи, произошедшие в момент законного перерыва и вне воздействия вредного производственного фактора.
В документе указано, что без страховых выплат останутся случаи, которые были зафиксированы лишь на основании документов организации здравоохранения или записей с камер видеонаблюдения, если причина заключается только в состоянии здоровья.
