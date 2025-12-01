Ричмонд
Совмин Беларуси назвал несчастные случаи, после которых не выплатят страховку

Белорусское правительство определило несчастные случаи, после которых не выплатят страховку.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси назвал несчастные случаи, после которых не выплатят страховку. Это следует из постановления Совета министров № 660 от 21 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В Беларуси были изменены правила расследования несчастных случаев на производстве. Изменения также затронули части, когда случай признается непроизводственным и не влечет за собой страховых выплат. Так, к непроизводственным случаям в постановлении были отнесены несчастные случаи, произошедшие в момент законного перерыва и вне воздействия вредного производственного фактора.

В документе указано, что без страховых выплат останутся случаи, которые были зафиксированы лишь на основании документов организации здравоохранения или записей с камер видеонаблюдения, если причина заключается только в состоянии здоровья.

Тем временем европейский банк стал блокировать счета белорусов с рабочими визами.

Кстати, критерии непригодности жилых помещений изменились в Беларуси.

А еще «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.