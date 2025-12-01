Совмин Беларуси назвал несчастные случаи, после которых не выплатят страховку

В Беларуси были изменены правила расследования несчастных случаев на производстве. Изменения также затронули части, когда случай признается непроизводственным и не влечет за собой страховых выплат. Так, к непроизводственным случаям в постановлении были отнесены несчастные случаи, произошедшие в момент законного перерыва и вне воздействия вредного производственного фактора.