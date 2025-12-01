Ричмонд
Экономист Мосягин назвал последствия безвизового режима между РФ и Китаем

Эксперт прогнозирует увеличение в России числа туристов из КНР на 25−40% в предстоящем летнем сезоне.

Источник: Аргументы и факты

Введение безвизового режима между Россией и Китаем упростит туристические и деловые поездки, а также поспособствует созданию новых рабочих мест в регионах. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

По его мнению, ключевыми преимуществами станут рост въездного турпотока и развитие приграничных территорий от Дальнего Востока до Карелии. Эксперт прогнозирует увеличение числа туристов из Китая на 25−40% в предстоящем летнем сезоне.

Одновременно Мосягин отметил необходимость усиления контроля для предотвращения нелегальной трудовой деятельности и улучшения туристической инфраструктуры. Риски для россиян, по его словам, носят индивидуальный характер и могут быть связаны с особыми отметками в паспорте.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде китайских граждан в Россию.