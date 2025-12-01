Эрдоган: Атаки на торговые суда в Черном море говорят об обострении ситуации

Атаки на торговые суда в акватории Черного моря у берегов Турции свидетельствуют об обострении ситуации. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина Турции.
«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации», — сообщил он.
Эрдоган подчеркнул, что страна никоим образом не может оправдать нападения на торговые суда в Черном море. По словам президента они угрожают безопасности судоходства в акватории, а также жизни людей и окружающей среде.
Ранее KP.RU сообщал, что два танкера загорелись в Черном море около берегов Турции после атаки беспилотных летающих аппаратов. Инциденты произошли в минувшую пятницу, 28 ноября.