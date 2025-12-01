Теперь нас еще и пальмовым маслом травят: В Молдове задержали пять тонн продукта со смертельно опасными химическими соединениями

Инспекторы Агентства национальной безопасности продуктов питания (ANSA) задержали пять тонн пальмового масла прямо на складе импортёра. Согласно данным ANSA, продукт содержал почти в два раза больше допустимого уровня опасных химических соединений для здоровья человека.
Лот не был допущен к продаже. Импортёр совместно с инспекторами решит, будет ли продукция возвращена производителю или уничтожена. Процесс будет строго контролироваться ANSA.
