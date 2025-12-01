Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теперь нас еще и пальмовым маслом травят: В Молдове задержали пять тонн продукта со смертельно опасными химическими соединениями

Импортёр совместно с инспекторами решит, будет ли продукция возвращена производителю или уничтожена.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы Агентства национальной безопасности продуктов питания (ANSA) задержали пять тонн пальмового масла прямо на складе импортёра. Согласно данным ANSA, продукт содержал почти в два раза больше допустимого уровня опасных химических соединений для здоровья человека.

Лот не был допущен к продаже. Импортёр совместно с инспекторами решит, будет ли продукция возвращена производителю или уничтожена. Процесс будет строго контролироваться ANSA.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.

Об этом сообщается в докладе доктора Нормана Льюиса «Щит против демократии» (далее…).

Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.

Ни одна цивилизованная страна так бессовестно и открыто не торгует своими паспортами, как Румыния (далее…).

Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.

Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).