В Курской области отремонтировали участок трассы Курск — Шумаково — Полевая

Участок дороги Курск — Шумаково — Полевая протяженностью 8,3 км отремонтировали в Курской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Подрядная организация обновила асфальтобетонное покрытие, укрепила обочины, восстановила съезды и нанесла горизонтальную разметку термопластиком.
Дорога проходит через Курский район, который находится в непосредственной близости к областному центру, и ежедневно обслуживает интенсивный поток легкового и грузового транспорта. Кроме того, трасса ведет к храму Святого Митрофана Воронежского в селе Букреевка. Церковь, возведенная в середине XIX века, является памятником архитектуры регионального значения.
Всего в Курской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году ремонтируют более 223 км автомобильных дорог и 89,74 пог. м мостовых сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.