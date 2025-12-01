«Примитивные логины и пароли»: Хакеры взломали 120 тысяч камер и зарабатывали на горячих видео

В публикации отметили, что правоохранители задержали четверых, причастных к преступлению. Один фигурант взломал 70 тысяч камер наблюдения и выложил в сеть 648 роликов, заработав на этом около 18 миллионов вон в криптовалюте (1 миллион рублей). Еще один, без официального места работы, заработал на распространении видео примерно 35 миллионов вон (1,9 миллиона рублей). Еще два соучастника просто хранили видео и не отправляли его никому.