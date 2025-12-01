«Примитивные логины и пароли»: Хакеры взломали 120 тысяч камер и зарабатывали на горячих видео

Хакеры из Южной Кореи взломали сотни тысяч домашних и офисных камер видеонаблюдения и зарабатывали на сливе в Сеть «горячих» видео. Об этом написал телеканал BBC.
По данным издания, злоумышленники получили доступ к 120 тысячам IP-камер видеонаблюдения. Взломщики сливали полученные видео в интернет.
В публикации отметили, что правоохранители задержали четверых, причастных к преступлению. Один фигурант взломал 70 тысяч камер наблюдения и выложил в сеть 648 роликов, заработав на этом около 18 миллионов вон в криптовалюте (1 миллион рублей). Еще один, без официального места работы, заработал на распространении видео примерно 35 миллионов вон (1,9 миллиона рублей). Еще два соучастника просто хранили видео и не отправляли его никому.
Следствие установило, что хакеры смогли получить доступ к устройствам видеонаблюдения благодаря примитивным логинам и паролям, установленными пользователями.
Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года организация Internet Archive, управляющая популярным инструментом Wayback Machine, столкнулась со взломом, в результате которого утекли данные порядка 31 миллиона зарегистрированных пользователей. В Сеть попали личные данные пользователей, такие как имена, адреса электронной почты и пароли.