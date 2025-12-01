Грэм: Предложения Залужного о ядерном оружии выходят «за рамками возможного»

Предложения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о размещении в стране ядерного оружия в качества гарантии безопасности «далеко выходят за рамки возможного». Об этом в понедельник, 1 декабря, заявил сенатор США Линдси Грэм* на своей странице X.
— В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал критерию разумной реализуемости, — подчеркнул политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «еоалиция желающих», в которую входят страны, готовые предоставлять Украине военную, финансовую, гуманитарную или иную помощь, завершила работу над гарантиями безопасности для Киева и намеревается в ближайшие дни обсудить это с США.
Президент России Владимир Путин встретится со специальным посланником США Стивом Уиткоффом в Москве в первой половине этой недели, точная дата приема будет объявлена позже.
По словам Путина, как именно все пройдет, определит президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что в переговорную группу от Москвы войдут глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.