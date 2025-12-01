Эйсмонт про инцидент с литовским дроном: однажды выстрелив себе в ногу, они стреляют уже себе между ног

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них. Так пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала информагентству ТАСС факт нарушения госграницы Беларуси беспилотником с территории Литвы, сообщает БЕЛТА.
Эйсмонт: Президент Беларуси проинформирован об инциденте с литовским дроном и дал необходимые указания.
«Что касается литовцев. Сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них. Думаем, ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, но мы готовы ко всему», — сказала она.
Говоря о главном — мотивах и целях литовской стороны, Наталья Эйсмонт заметила: «В ближайшее время их цели мы обязательно увидим, но пока… Однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног».
Как сообщалось, беспилотный летательный аппарат самолетного типа, нарушив государственную границу Беларуси, незаконно вторгся в воздушное пространство страны из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно 30 ноября 2025 года.
Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы.
Беларусь расценила эти действия как преднамеренную провокацию, причем не только в отношении себя, но и Польши. Подобные действия представляют собой угрозу безопасности Беларуси и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, подчеркнули в МИД. Литовской стороне был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Беларуси. А также доведено требование немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна. Провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в организации данного провокационного акта. Принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем. -0-
Читайте также:
В упавшем в Гродно беспилотнике из Литвы находилась экстремистская продукция СМИ: беспилотник с территории Литвы был начинен по последнему слову техники.
Фото МВД.