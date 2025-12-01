Эйсмонт про инцидент с литовским дроном: однажды выстрелив себе в ногу, они стреляют уже себе между ног

Беларусь расценила эти действия как преднамеренную провокацию, причем не только в отношении себя, но и Польши. Подобные действия представляют собой угрозу безопасности Беларуси и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, подчеркнули в МИД. Литовской стороне был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Беларуси. А также доведено требование немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна. Провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в организации данного провокационного акта. Принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем. -0-