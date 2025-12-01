Врач Агаева назвала идеальную влажность воздуха дома

Врач-терапевт Анастасия Агаева назвала идеальный для здоровья уровень влажности дома. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Специалист рекомендовала поддерживать влажность воздуха в диапазоне от 40 до 60 процентов. Допустимые значения составляют 30−60 процентов в холодный сезон и 30−65 процентов в теплое время года.
Агаева предупредила, что повышенная влажность приводит к росту плесени, что может ослабить иммунитет и обострить болезни легких. Чрезмерно сухой воздух повышает риск респираторных заболеваний и вызывает проблемы с кожей и глазами.
