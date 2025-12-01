У «инопланетного корабля» зафиксировали необычные струи: астрофизики наблюдают пульсацию 3I/ATLAS

Ранее KP.RU писал, что объект 3I/ATLAS, который некоторые исследователи рассматривают как возможный «инопланетный корабль», заметно потускнел. Сейчас его яркость составляет около 63% от уровня шести дней назад. За это время объект приблизился к Земле на 10 миллионов километров.