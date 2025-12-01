У «инопланетного корабля» зафиксировали необычные струи: астрофизики наблюдают пульсацию 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, стремительно приближающийся к Земле, демонстрирует необычное пульсирующее свечение. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на гарвардского астрофизика Ави Леба.
«После обнаружения межзвездного объекта 3I/ATLAS 1 июля 2025 года исходящий от него свет демонстрировал пульсирующую переменность с периодом в 16,16 часа. За последний месяц на изображениях 3I/ATLAS мы увидели множественные струи», — отметил астрофизик.
Леба уточнил, что если в струях происходит периодическая потеря массы, газовое облако вокруг объекта будет ритмично менять яркость. Оно по-разному будет отражать солнечный свет. Астрофизик добавил, что объект со струями приблизится к Земле 19 декабря, что может стать рекордно близким контактом с возможной инопланетной жизнью.
Ранее KP.RU писал, что объект 3I/ATLAS, который некоторые исследователи рассматривают как возможный «инопланетный корабль», заметно потускнел. Сейчас его яркость составляет около 63% от уровня шести дней назад. За это время объект приблизился к Земле на 10 миллионов километров.