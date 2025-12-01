Роскосмос показал снимок расколовшегося на части крупнейшего айсберга

Отечественный космический спутник «Кондор-ФКА» сделал снимок дрейфующего в Атлантическом океане крупнейшего в мире айсберга А23а, который раскололся на части. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».
— Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото, — передает официальный Telegram-канал госкорпорации.
Айсберг А23а весной одномоментно лишился почти четырех процентов своей площади, уменьшившись на 120 квадратных километров, что в четыре раза больше озера Байкал. Фрагмент откололся от ледяной глыбы в районе моря Скоша в Атлантике. При этом сам айсберг на тот момент уже на протяжении нескольких недель дрейфовал на расстоянии 80 километров южнее от острова Южная Георгия.
О событиях на другом полюсе Земли рассказал профессор Даремского университета в Британии Стюарт Джеймисон. Ученый сообщил, что в восточной части Антарктиды ледники скрывают русла древних рек, возникшие десятки миллионов лет назад. Специалист добавил, что в настоящее время сведений об устройстве подледного рельефа материка крайне мало.