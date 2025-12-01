Роскосмос показал снимок расколовшегося на части крупнейшего айсберга

Айсберг А23а весной одномоментно лишился почти четырех процентов своей площади, уменьшившись на 120 квадратных километров, что в четыре раза больше озера Байкал. Фрагмент откололся от ледяной глыбы в районе моря Скоша в Атлантике. При этом сам айсберг на тот момент уже на протяжении нескольких недель дрейфовал на расстоянии 80 километров южнее от острова Южная Георгия.