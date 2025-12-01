Учитель из Ставрополья вошла в число лидеров проекта «Флагманы образования»

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве. В число сильнейших вошел 41 педагог и управленец из 28 регионов страны. Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России. Трек «Государство» включал в себя онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование.