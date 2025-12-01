Учитель из Ставрополья вошла в число лидеров проекта «Флагманы образования»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории и обществознания лицея № 6 города Невинномысска Ставропольского края Людмила Токмакова вошла в число победителей трека «Государство» проекта «Флагманы образования», организованного при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве. В число сильнейших вошел 41 педагог и управленец из 28 регионов страны. Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России. Трек «Государство» включал в себя онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование.
«Участие в конкурсном треке “Государство” проекта “Флагманы образования” Президентской платформы “Россия — страна возможностей” позволило мне значительно расширить свои знания в области управления государством, нормативно-правовом обеспечении образовательного процесса и деятельности депутатов разного уровня. Я по-новому взглянула на систему управления в образовательной организации и запланировала новые проекты и мероприятия», — рассказала Людмила Токмакова.
Победители проекта смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и делиться опытом на крупнейших площадках страны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.