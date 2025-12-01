Соседов призвал Долину отдать деньги за квартиру ее покупательнице

Российская эстрадная певица Лариса Долина должна «проявить мужество» и отдать деньги за скандальную квартиру ее покупательнице Полине Лурье. Об этом в понедельник, 1 декабря, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
По его словам, в этой ситуации «другого выхода быть не может», поскольку Долина — «не бедная женщина».
— Вообще, конечно, я бы у нее спросил: «Лариса, вы считаете нормальным, что человек покупает квартиру, а в итоге остается и без жилья, и без денег. Это нормально, с вашей точки зрения, Лариса?». Это не может быть нормально ни с какой точки зрения: ни с моральной, ни с юридической, — высказался критик.
Он подчеркнул, что Долина должна вмешаться в эту ситуацию, поскольку россияне не поняли, как злоумышленники смогли обмануть артистку и почему Лурье осталась и без денег, и без жилья, которое она покупала, передает Ura.ru.
После того как суд подтвердил право Долиной на квартиру в Москве, поклонники артистки якобы стали массово отказываться от посещения ее выступления, а крупные компании дистанцировались от артистки, опасаясь репутационных рисков.
1 декабря Лариса Долина запретила пользователям социальных сетей комментировать свои публикации.
Такая схема даже получила свое название — «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».