Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседов призвал Долину отдать деньги за квартиру ее покупательнице

Российская эстрадная певица Лариса Долина должна «проявить мужество» и отдать деньги за скандальную квартиру ее покупательнице Полине Лурье. Об этом в понедельник, 1 декабря, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Российская эстрадная певица Лариса Долина должна «проявить мужество» и отдать деньги за скандальную квартиру ее покупательнице Полине Лурье. Об этом в понедельник, 1 декабря, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, в этой ситуации «другого выхода быть не может», поскольку Долина — «не бедная женщина».

— Вообще, конечно, я бы у нее спросил: «Лариса, вы считаете нормальным, что человек покупает квартиру, а в итоге остается и без жилья, и без денег. Это нормально, с вашей точки зрения, Лариса?». Это не может быть нормально ни с какой точки зрения: ни с моральной, ни с юридической, — высказался критик.

Он подчеркнул, что Долина должна вмешаться в эту ситуацию, поскольку россияне не поняли, как злоумышленники смогли обмануть артистку и почему Лурье осталась и без денег, и без жилья, которое она покупала, передает Ura.ru.

После того как суд подтвердил право Долиной на квартиру в Москве, поклонники артистки якобы стали массово отказываться от посещения ее выступления, а крупные компании дистанцировались от артистки, опасаясь репутационных рисков.

1 декабря Лариса Долина запретила пользователям социальных сетей комментировать свои публикации.

Такая схема даже получила свое название — «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».