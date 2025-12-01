В поселке Пуйккола в Карелии построили фельдшерско-акушерский пункт

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) завершили в поселке Пуйккола Сортавальского округа Республики Карелии в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Для медпункта уже приобрели новое оборудование и мебель. Открытие ФАПа состоится после получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.
Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков отметил, что особое внимание при возведении ФАПов уделяют облагораживанию прилегающей территории.
«Одновременно со строительством благоустраивают территорию вокруг. На это особо обращаю внимание. Когда чисто и ухоженно рядом с ФАПом, то создается правильный баланс между функциональностью и красотой, получается единый стиль», — подчеркнул министр.
Новый фельдшерско-акушерский пункт значительно улучшит доступность и качество первичной медицинской помощи для местных жителей. Всего в этом году по нацпроекту в Карелии возводят 19 ФАПов и врачебных амбулаторий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.