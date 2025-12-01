В больницу подмосковного Королева поступила новая техника

Королевская больница получила 16 переносных прикроватных мониторов МПР6−03 «Тритон» в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Аппараты предназначены для контроля основных жизненных параметров пациента. Они позволяют проводить электрокардиографию, пульсоксиметрию и термометрию, а также осуществлять неинвазивное измерение артериального давления. Оборудование автоматически контролирует давление и дыхательные параметры. В отделении гематологии установили 10 единиц нового оборудования, еще 6 передали в Костинское отделение реанимации и интенсивной терапии.
Напомним, в 2024 году в поликлинике микрорайона Первомайского установили цифровой рентген-аппарат, а в филиале «Юбилейный» — рентген-аппарат, маммограф и С-дугу. В операционной сосудистого центра появился ангиограф, а в детской поликлинике Костинского филиала — цифровой рентген-аппарат.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.