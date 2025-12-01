Две сельские школы искусств Белгородской области получили новые инструменты

Новые музыкальные инструменты и современное оборудование получили детские школы искусств в селах Городище и Федосеевка Белгородской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении «Центр Коммуникаций».
Городищенская школа, в которой занимаются 235 воспитанников, получила фортепиано, баяны, скрипки, ксилофоны, домры и флейты. Кроме того, для теоретических занятий были закуплены интерактивная доска с проектором и ноутбуки, а для репетиций и выступлений — радиомикрофоны.
В детскую школу искусств в Федосеевке, где обучаются 319 ребят, поступили три новых фортепиано, концертные баяны и аккордеоны, флейты, домра, гитара, а также современное оборудование, призванное облегчить образовательный процесс.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.