Жителей Южной Австралии призвали есть устриц для восстановления рифов

Раковины планируется стерилизовать и помещать в биоразлагаемые контейнеры. Их впоследствии опустят на дно океана в качестве субстрата для молоди устриц. Вместе с раковинами также опустят известняковые конструкции. На некоторых участках установят подводные динамики для привлечения устриц.