Жителей Южной Австралии призвали есть устриц для восстановления рифов

Жителей Южной Австралии призвали передавать раковины съеденных устриц ученым для восстановления природных рифов. Об этом заявил морской эколог Доминик Макафи из Университета Аделаиды, передает «Газета.Ru».
Раковины планируется стерилизовать и помещать в биоразлагаемые контейнеры. Их впоследствии опустят на дно океана в качестве субстрата для молоди устриц. Вместе с раковинами также опустят известняковые конструкции. На некоторых участках установят подводные динамики для привлечения устриц.
По словам Макафи, эти рифы, практически полностью уничтоженные в прошлом, играют ключевую роль в очистке морской воды и снижении риска вредоносного цветения водорослей. Одна устрица способна отфильтровывать до 100 литров воды в день.
Правительство штата совместно с учеными планирует создать 25 общественных устричных рифов и четыре крупных известняковых сооружения.
