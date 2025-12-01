Ричмонд
Платежная система Wise заблокирует карты россиян без европейского ВНЖ

Компания Wise заблокирует карты россиян без европейского ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС в рамках новых санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Британская платежная система Wise намерена заблокировать карты россиян, которые не имеют европейского вида на жительство или гражданства одной из стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители Wise отметили, что клиентам, которых затрагивает данная инициатива, были направлены электронные письма с информацией. Россияне должны дать ответ на оповещение до 30 января 2026 года, предоставив компании документы, доказывающие наличие гражданства или ВНЖ.

Согласно заявлению, меры связаны с введением нового 19-го пакета антироссийских санкций, принятого Евросоюзом.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС в рамках антироссийских санкций ввел полный запрет на любые транзакции с российскими банками, попавшими под ограничения со стороны Европы.

