Платежная система Wise заблокирует карты россиян без европейского ВНЖ

Британская платежная система Wise намерена заблокировать карты россиян, которые не имеют европейского вида на жительство или гражданства одной из стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Представители Wise отметили, что клиентам, которых затрагивает данная инициатива, были направлены электронные письма с информацией. Россияне должны дать ответ на оповещение до 30 января 2026 года, предоставив компании документы, доказывающие наличие гражданства или ВНЖ.
Согласно заявлению, меры связаны с введением нового 19-го пакета антироссийских санкций, принятого Евросоюзом.
Ранее KP.RU сообщал, что ЕС в рамках антироссийских санкций ввел полный запрет на любые транзакции с российскими банками, попавшими под ограничения со стороны Европы.