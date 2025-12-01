Главред RT Симоньян сообщила, что ее с дочерью обругали в больнице

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», что во время отпуска с ней и ее дочерью произошел неприятный инцидент в больнице. Соответствующая запись передачи размещена на платформе "Смотрим.
Она уточнила, что все произошло еще летом во время ее путешествия с детьми.
«С 12-летней дочкой мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и ребенка. На меня очень давно никто не орал. Я от этого отвыкла. Вот просто орали…», — вспомнила журналистка.
По ее словам, затем одна из сотрудниц регистратуры узнала ее и попросила передать главе Минздрава, что «им не платят за то, чтобы они нормально разговаривали». Симоньян призналась, что в итоге испытала стыд. Он считает, что женщина по большой нужде пошла работать в регистратуру за невысокую зарплату.
«А я стою (…), не испытывая никакой нужды», — добавила Симоньян.
