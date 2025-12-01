Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главред RT Симоньян сообщила, что ее с дочерью обругали в больнице

Инцидент с больницей произошел летом во время путешествия Симоньян с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», что во время отпуска с ней и ее дочерью произошел неприятный инцидент в больнице. Соответствующая запись передачи размещена на платформе "Смотрим.

Она уточнила, что все произошло еще летом во время ее путешествия с детьми.

«С 12-летней дочкой мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и ребенка. На меня очень давно никто не орал. Я от этого отвыкла. Вот просто орали…», — вспомнила журналистка.

По ее словам, затем одна из сотрудниц регистратуры узнала ее и попросила передать главе Минздрава, что «им не платят за то, чтобы они нормально разговаривали». Симоньян призналась, что в итоге испытала стыд. Он считает, что женщина по большой нужде пошла работать в регистратуру за невысокую зарплату.

«А я стою (…), не испытывая никакой нужды», — добавила Симоньян.

Как писал сайт KP.RU, 25 ноября Маргарита Симоньян сообщила, как ее семья пережила ночную атаку украинских беспилотников на Краснодарский край. По ее словам, всю ночь боевики «шарашили дронами по региону». Она предложила землякам помощь в ликвидации последствий налета, попросив тех, кому требуется починить крышу или решить другие проблемы, написать в комментариях.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше