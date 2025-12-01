В Красносулинском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте донского правительства.
Судя по документу, ограничительные меры действовали с августа по ноябрь 2025 года на территории очага инфекции — одного из частных домовладений, а также на прилегающем пространстве радиусом в 500 метров в хуторе Лихой Комиссаровского сельского поселения.
Теперь угрозы распространения заболевания нет.
Жителям Дона напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.
