В Красносулинском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству

Карантин по бешенству действовал несколько месяцев на территории донского хутора.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте донского правительства.

Судя по документу, ограничительные меры действовали с августа по ноябрь 2025 года на территории очага инфекции — одного из частных домовладений, а также на прилегающем пространстве радиусом в 500 метров в хуторе Лихой Комиссаровского сельского поселения.

Теперь угрозы распространения заболевания нет.

Жителям Дона напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.

