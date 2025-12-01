Ричмонд
Костин оценил один из пунктов мирного плана США фразой «без них обойдемся»

Глава ВТБ Андрей Костин в понедельник, 1 декабря, заявил, что в мирном плане администрации США присутствуют два острых для России вопроса: территориальный и тема вступления Украины в Североатлантический альянс.

— Что касается изъятия наших денег (российские замороженные активы — прим. «ВМ») — в конце концов и без них обойдемся. Только беда в том, что деньги эти могут пойти на войну, а не на мир, — высказался финансист.

Факт изъятия этих активов Костин назвал «воровством и бандитизмом», охарактеризовав ситуацию как «высший пилотаж для Европы», передает Reuters.

28 ноября в СМИ появилась информация о том, что правительство США готово признать Республику Крым как российскую территорию, а также другие новые регионы страны для заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине. По данным журналистов, США могут пойти на такой шаг, «несмотря на опасения» европейских партнеров Киева.

30 ноября госсекретарь США Марко Рубио назвал «очень продуктивными» переговоры представителей США и Украины во Флориде.

