Костин оценил один из пунктов мирного плана США фразой «без них обойдемся»

28 ноября в СМИ появилась информация о том, что правительство США готово признать Республику Крым как российскую территорию, а также другие новые регионы страны для заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине. По данным журналистов, США могут пойти на такой шаг, «несмотря на опасения» европейских партнеров Киева.