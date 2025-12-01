«Темпы не сбавляем». В Гомельской области наводят порядок на территориях сельхозорганизаций

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Гапоник отметил, что областной субботник по наведению порядка 29 ноября проходил на животноводческих объектах, в машинно-тракторных парках и других сельскохозяйственных объектах. По его информации, трудовые десанты работали на 647 объектах в 144 сельскохозяйственных предприятиях — всего почти 11 тыс. человек. От сельскохозяйственных организаций — более 8,6 тыс., со стороны шефских предприятий — свыше 2,1 тыс. Также были задействованы 1070 единиц различной техники.