«Темпы не сбавляем». В Гомельской области наводят порядок на территориях сельхозорганизаций

1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итоги проведенного в Гомельской области 29 ноября субботника по наведению порядка на территориях сельскохозяйственных организаций, а также задачи в этом направлении на ближайшее время обсудили на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Как подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко, принято решение: каждая вторая неделя — санитарно-технологическая. «Дойдем до каждой фермы. Задействуем все силы, все резервы», — сделал акцент глава региона.
Он поставил задачу, чтобы анализ был по каждому району — и по соблюдению технологий, и по наведению порядка. А общей оценкой работы станут результаты сельхозотрасли региона, в том числе и по молоку, и по мясу.
Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Гапоник отметил, что областной субботник по наведению порядка 29 ноября проходил на животноводческих объектах, в машинно-тракторных парках и других сельскохозяйственных объектах. По его информации, трудовые десанты работали на 647 объектах в 144 сельскохозяйственных предприятиях — всего почти 11 тыс. человек. От сельскохозяйственных организаций — более 8,6 тыс., со стороны шефских предприятий — свыше 2,1 тыс. Также были задействованы 1070 единиц различной техники.
«В итоге работы по наведению порядка провели на 423 животноводческих объектах, 121 машинно-тракторном парке, 61 складском помещении, 33 зернотоках и 9 иных объектах. Проведена уборка территорий на 647 сельхозобъектах. Выполнена побелка в 375 животноводческих зданиях, отремонтированы 125 выгульных площадок, наведен порядок (чистка, мойка) на 224 площадках для домиков для содержания телят. Произведена планировка проездов, подъездных дорог на 125 объектах, отремонтированы ограждения на 174 объектах, это примерно 3875 погонных метров общей протяженности. Также ремонтировали освещение кормовых столов, вели сварочные работы по восстановлению ворот, стойлового оборудования, систем водопоения», — озвучил итоги председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.
Вывозили и органику. «За выходные дни вывезено 64 тыс. т органики, в том числе 23 тыс. т было внесено», — уточнил Анатолий Гапоник.
«Темпы не сбавляем. Президент на совещании в Витебске поставил задачи для всей страны. Отрабатываем каждый район, каждое хозяйство, не только каждый животноводческий двор, но и все, что там есть. Определяем, что необходимо сделать непосредственно самим сельхозорганизациям, а что совместно с предприятиями-шефами», — подытожил Иван Крупко. -0-