Более 140 лифтов заменили в многоквартирных домах Тульской области

Замену 144 лифтов провели в многоквартирных домах Тульской области в этом году в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
В области проводится системная работа по замене лифтов. С 2018 по 2024 год уже обновили 863 лифта в 271 доме. С этого года по поручению Минстроя РФ стартовала реализация нового пятилетнего плана по замене лифтов, срок эксплуатации которых истек и составляет более 25 лет. В этом году уже отремонтированы 144 лифта, еще 30 — в работе. Всего по плану в период с 2025 по 2030 год планируют заменить 1129 лифтов.
«Губернатор Дмитрий Миляев держит на особом контроле вопрос замены лифтового оборудования. Это, в первую очередь, безопасность жителей. Разработанный пятилетний план позволит заменить все лифты сверхнормативного срока эксплуатации до 2030 года. Также мы продолжаем работу по формированию новой программы по капремонту. Важно синхронизировать работу с администрациями муниципалитетов и управляющими компаниями для выявления первоочередных домов для проведения необходимого ремонта», — отметила заместитель председателя правительства региона Наталья Аникина на федеральном совещании Минстроя РФ и Совфеда.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.