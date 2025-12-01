Более 140 лифтов заменили в многоквартирных домах Тульской области

В области проводится системная работа по замене лифтов. С 2018 по 2024 год уже обновили 863 лифта в 271 доме. С этого года по поручению Минстроя РФ стартовала реализация нового пятилетнего плана по замене лифтов, срок эксплуатации которых истек и составляет более 25 лет. В этом году уже отремонтированы 144 лифта, еще 30 — в работе. Всего по плану в период с 2025 по 2030 год планируют заменить 1129 лифтов.