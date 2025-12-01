Глава ВТБ Костин объяснил укрепление курса рубля

Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что курс рубля может достичь 50 рублей за доллар в случае потери США контроля над инфляцией. Он добавил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после периода перегрева, который наблюдался в конце 2024 года.