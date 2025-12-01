Глава ВТБ Костин объяснил укрепление курса рубля

Добиться укрепления курса рубля удалось благодаря снижению объемов импорта. Но текущий курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров. Об этом в понедельник, 1 декабря, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.
— Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И Центральный банк смотрит на отдельные сделки банков, — передает слова главы финансовой организации агентство Reuters.
Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что курс рубля может достичь 50 рублей за доллар в случае потери США контроля над инфляцией. Он добавил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после периода перегрева, который наблюдался в конце 2024 года.
По словам экспертов, укрепление рубля на прошедшей неделе связано со стабильностью цен на нефть и со снижением уровня закупочной активности среди китайских импортеров, которые отдыхали из-за государственных праздников.
Старший портфельный управляющий инвестиционной компании «Айгенис» Дмитрий Ибрагимов выразил сомнения в официальных прогнозах Центробанка и Госдумы, касающихся размера ключевой ставки.