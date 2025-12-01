Американка нашла сестёр благодаря ДНК-тесту и начала вымогать у них $28 млн

В феврале 2023 года Кармен узнала, что у неё есть две сводные сестры — Кали и Эбигейл Браун. Их общий отец, Джо, умер в 2018 году от аневризмы аорты, которую медики не диагностировали вовремя. В апреле 2023 года, спустя месяц после того, как Кармен впервые связалась с сёстрами, семья Браун получила по решению суда компенсацию в размере 28,8 млн долларов от больницы за врачебную ошибку.