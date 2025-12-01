Американка нашла сестёр благодаря ДНК-тесту и начала вымогать у них $28 млн

Жительница Массачусетса в США Кармен Томас воспользовалась ДНК-тестом, чтобы найти своих биологических родственников, а затем подала на них в суд с требованием выплатить ей часть компенсации, полученной семьёй после смерти предполагаемого отца. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В феврале 2023 года Кармен узнала, что у неё есть две сводные сестры — Кали и Эбигейл Браун. Их общий отец, Джо, умер в 2018 году от аневризмы аорты, которую медики не диагностировали вовремя. В апреле 2023 года, спустя месяц после того, как Кармен впервые связалась с сёстрами, семья Браун получила по решению суда компенсацию в размере 28,8 млн долларов от больницы за врачебную ошибку.
Узнав о выплате, Кармен подала иск, требуя свою долю, и начала активно просить у сестёр деньги на бензин, еду и даже алкоголь. В сообщениях женщина, по их словам, угрожала причинить вред себе, если не получит перевода.
Сёстры признались, что сожалеют о встрече. Поведение Кармен показалось им назойливым и меркантильным, а позже они усомнились в подлинности родства.
Адвокат семьи Браун назвал иск Кармен «неожиданным и травматичным» для скорбящих родственников. В итоге суд отклонил её требование и встал на сторону сестёр.
