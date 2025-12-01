Ричмонд
Платежная система Wise предупредила о блокировке карт россиян

Британская платежная система Wise, ранее известная как TransferWise, предупредили своих клиентов из России о предстоящем прекращении обслуживания их банковских карт. Это ограничение затронет тех, у кого нет вида на жительство или гражданства одной из стран Европейского союза.

Пользователи, которых это коснулось, получили уведомление по электронной почте. Им необходимо предоставить подтверждающие их статус документы до 30 января 2026 года: от клиентов требуются либо гражданство страны объединения, либо документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидента в странах еврозоны или Швейцарии. Эти меры обусловлены 19-м пакетом санкций Евросоюза против России, передает официальный сайт Wise.

Черногория в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз намерена к осени 2026 года ввести визы для граждан России. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил приостановить поставку газа в ответ на установление этих визовых ограничений. Он озвучил намерение Москвы отреагировать жесткими мерами на действия Подгорицы.

