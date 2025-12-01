Россиянам рассказали о главном отличии парагриппа от обычного

Главное отличие парагриппа от обычного гриппа — это характерное воспаление гортани и голосовых связок, что вызывает осиплость и «лающий» кашель. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт Дмитрий Карпенко.
Парагрипп вызывается четырьмя типами вирусов. Они могут провоцировать разные заболевания дыхательных путей, от крупа у детей до бронхиолита и пневмонии.
Дмитрий Карпенко пояснил, что парагриппом может заразиться человек любого возраста. Его симптомы во многом похожи на прочие ОРВИ, но есть ключевая разница.
Врач отметил, что грипп часто начинается остро с высокой температуры и ломоты в теле, но без насморка. Для парагриппа же, помимо температуры, типичны сухой кашель и осиплость из-за ларингита.
При этом осенью 2025 года многие россияне жаловались на резкую боль в ушах на фоне высокой температуры и кашля. Это вызвало предположения о новом неизвестном вирусе. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что в стране наблюдается сезонный рост ОРВИ и гриппа. Преобладает штамм A (H3N2), а новых патогенов не выявлено.
В ведомстве напомнили, что вакцинация остается лучшей защитой от тяжелого течения гриппа. Сделать прививку специалисты считают своевременным и сейчас, пишет Life.ru.