Россиянам рассказали о главном отличии парагриппа от обычного

При этом осенью 2025 года многие россияне жаловались на резкую боль в ушах на фоне высокой температуры и кашля. Это вызвало предположения о новом неизвестном вирусе. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что в стране наблюдается сезонный рост ОРВИ и гриппа. Преобладает штамм A (H3N2), а новых патогенов не выявлено.