Россиянам рассказали о главном отличии парагриппа от обычного

Терапевт Карпенко: Парагрипп отличается от обычного гриппа развитием ларингита.

Источник: Комсомольская правда

Главное отличие парагриппа от обычного гриппа — это характерное воспаление гортани и голосовых связок, что вызывает осиплость и «лающий» кашель. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт Дмитрий Карпенко.

Парагрипп вызывается четырьмя типами вирусов. Они могут провоцировать разные заболевания дыхательных путей, от крупа у детей до бронхиолита и пневмонии.

Дмитрий Карпенко пояснил, что парагриппом может заразиться человек любого возраста. Его симптомы во многом похожи на прочие ОРВИ, но есть ключевая разница.

Врач отметил, что грипп часто начинается остро с высокой температуры и ломоты в теле, но без насморка. Для парагриппа же, помимо температуры, типичны сухой кашель и осиплость из-за ларингита.

При этом осенью 2025 года многие россияне жаловались на резкую боль в ушах на фоне высокой температуры и кашля. Это вызвало предположения о новом неизвестном вирусе. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что в стране наблюдается сезонный рост ОРВИ и гриппа. Преобладает штамм A (H3N2), а новых патогенов не выявлено.

В ведомстве напомнили, что вакцинация остается лучшей защитой от тяжелого течения гриппа. Сделать прививку специалисты считают своевременным и сейчас, пишет Life.ru.