Праздники без взрывов: в Молдове предлагают отказаться от фейерверков зимой

В Молдове снова заговорили о вреде праздничных фейерверков. На этот раз инициатива приобрела официальный характер: народный адвокат Чеслав Панько и омбудсмен по правам ребёнка Василе Корой направили властям обращение, в котором настаивают на необходимости запрета пиротехники в зимние праздники.