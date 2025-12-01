Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздники без взрывов: в Молдове предлагают отказаться от фейерверков зимой

Народный адвокат Чеслав Панько и омбудсмен по правам ребёнка Василе Корой обратились к властям с инициативой полностью запретить фейерверки в зимний период.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове снова заговорили о вреде праздничных фейерверков. На этот раз инициатива приобрела официальный характер: народный адвокат Чеслав Панько и омбудсмен по правам ребёнка Василе Корой направили властям обращение, в котором настаивают на необходимости запрета пиротехники в зимние праздники.

По словам авторов инициативы, шумовые и световые эффекты от салютов наносят серьёзный ущерб здоровью людей, особенно маленьких детей, пожилых и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкие хлопки могут вызвать приступы паники, ухудшение самочувствия и сильный стресс.

Не меньше страдают и животные: домашние питомцы прячутся, теряют ориентацию и нередко убегают, а дикие животные испытывают мощную стрессовую нагрузку, которая способна нарушать их поведение и даже приводить к гибели.

Ещё один аргумент — экология. После праздничных салютов воздух насыщается мелкодисперсными частицами, вредными для дыхательной системы, а улицы — мусором, который часто не убирается быстро.