Праздники без взрывов: в Молдове предлагают отказаться от фейерверков зимой

В Молдове снова заговорили о вреде праздничных фейерверков. На этот раз инициатива приобрела официальный характер: народный адвокат Чеслав Панько и омбудсмен по правам ребёнка Василе Корой направили властям обращение, в котором настаивают на необходимости запрета пиротехники в зимние праздники.
По словам авторов инициативы, шумовые и световые эффекты от салютов наносят серьёзный ущерб здоровью людей, особенно маленьких детей, пожилых и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкие хлопки могут вызвать приступы паники, ухудшение самочувствия и сильный стресс.
Не меньше страдают и животные: домашние питомцы прячутся, теряют ориентацию и нередко убегают, а дикие животные испытывают мощную стрессовую нагрузку, которая способна нарушать их поведение и даже приводить к гибели.
Ещё один аргумент — экология. После праздничных салютов воздух насыщается мелкодисперсными частицами, вредными для дыхательной системы, а улицы — мусором, который часто не убирается быстро.