«На климатическую зиму пока рассчитывать не стоит». Белгидромет сказал, какой будет погода в первую неделю декабря 2025 года в Беларуси

Белгидромет сказал белорусам не ждать климатической зимы в начале декабря 2025 года. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Несмотря на начало календарной зимы, на климатическую зиму белорусам пока рассчитывать не стоит. Декабрь, продолжая ноябрьские традиции, начнется с комфортной осенней погоды», — отметили синоптики.
И добавили, что температурный режим по-прежнему будет превышать средние многолетние значения на один — четыре градуса. Кроме того, воздушные массы принесут и тепло, и большое количество влаги. Подобное приведет не только к небольшим осадкам, но также к ухудшению видимости, особенно ночью и утром, когда будут созданы все условия для образования туманов.
В Белгдиромете отмечают, что первая неделя декабря окажется умеренно теплой и с осадками. Местами возможны дожди с мокрым снегом, слабая гололедица. В период с 3 по 5 декабря в момент смещения фронтальных разделов, зона осадков распространится на большую часть Беларуси. Ночные температуры окажутся от −5 до +5 градусов. Днем прогнозируется от −2 до +8 градусов.
Во вторник, 2 декабря, местами по Беларуси возможны небольшие осадки в виде дождя. Ночью и утром на большей части территории, а днем местами ожидается туман. В ночные часы в отдельных районах вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью окажется от −2 до +4 градусов, а днем — от 0 до +5 градусов.
В среду, 3 декабря, в ночные часы местами, а днем на большей части территории страны пройдут дождь, мокрый снег. Вероятен туман, слабый голод. В ночные часы синоптики прогнозируют от −4 по северной части до +4 по юго-восточной. Днем будет от 0 до +7 градусов.
В четверг, 4 декабря, на большей части территории ожидаются дождь, мокрый снег. Прогнозируется туман, слабый гололед. В ночные часы температура воздуха составит от −1 до +5 градусов, а днем — от +1 до +8 градусов.
В пятницу, 5 декабря, по прогнозу синоптиков, ночью на большей территории, а днем места вероятны небольшие кратковременные осадки в виде дождя, а ночью с мокрым снегом. В отдельных районах страны возможен туман, слабый гололед. Ночью температура воздуха составит от −1 до +5 градусов, а днем — от +1 до +8 градусов.
В субботу, 6 декабря, осадков не ожидается. Лишь в отдельных районах по северо-западной части ночью возможны небольшие кратковременные дождь, мокрый снег. Местами ожидается туман, слабый гололед. В ночные часы будет от −3 до +4 градусов. Днем ожидается от −1 до +5 градусов.
В воскресенье, 7 декабря, в ночные часы осадков не прогнозируется, но днем местами возможны кратковременные дождь, мокрый снег. В отдельных районах страны вероятен туман, слабый гололед. Ночью температура воздуха составит от −5 до +2 градусов, а днем — от −2 до +5 градусов.
