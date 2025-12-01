Ричмонд
Платежная система Wise предупредила о блокировке карт клиентов из РФ

Wise потребовала подтвердить европейский вид на жительство или гражданства ЕС для разблокировки банковских карт.

Источник: Аргументы и факты

Британская платежная система Wise предупредила о блокировке цифровых и физических карт клиентов из РФ, у которых нет европейского вида на жительство или гражданства ЕС.

«Европейский Союз недавно принял новый пакет санкций. В результате мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии», — сказано в публикации на сайте компании.

Отмечается, что для разблокировки карты необходимо подтвердить гражданство ЕС или соответствующее ВНЖ. Для этого следует ответить на электронное письмо до 30 января 2026 года и приложить один из документов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен приступить к формированию 20-го санкционного пакета в отношении РФ в начале 2026 года.

