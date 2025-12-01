В Мамадышском районе Татарстана откроют веревочный парк

Новый веревочный парк откроют на берегу реки Камы в Мамадышском районе Татарстана при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в исполнительном комитете района.
Проект «Берсут» вошел в число победителей второго отбора на получение государственной поддержки. Конкурс направлен на развитие туристской инфраструктуры, создание некапитальных объектов вблизи автомобильных туристских маршрутов.
Объект будет интегрирован в естественный ландшафт территории, основной особенностью станет использование существующих сосен в качестве опорных конструкций. Парк будет состоять из 9 пролетов, подвесных мостов, веревочных сетей, лестниц, скоростного спуска на троллее. Каждый элемент трассы нацелен на развитие ловкости и координации движений.
Запуск парка запланирован на декабрь текущего года. Новый объект позволит проводить спортивные праздники и соревнования различного уровня, а также повысит туристическую привлекательность территории.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.